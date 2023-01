Klimapolitik

Fridays for Future demonstriert gegen die Räumung des Dorfes Lützerath. (Annette Riedl / dpa / Annette Riedl)

Geplant waren am Abend Versammlungen vor allem in größeren Städten wie Köln, München, Leipzig und Hamburg, wie "Fridays for Future" auf Twitter mitteilte. Auch eine Protestaktion vor dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz in Berlin war vorgesehen.

Der Energiekonzern RWE hatte sich mit den von den Grünen geführten Wirtschaftsministerien im Bund und in Nordrhein-Westfalen auf ein Ende der Braunkohleverstromung bis 2030 statt wie vorher 2038 geeinigt. Zugleich wird damit die Laufzeit von zwei Braunkohlekraftwerken, die zum Jahresende stillgelegt werden sollten, bis Ende März 2024 verlängert.

