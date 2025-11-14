Allein in Deutschland sind nach eigenen Angaben Aktionen in mehr als 70 Städten geplant. Hinzu kommen Veranstaltungen in anderen Ländern.
"Fridays for Future" wirft der Bundesregierung vor, bei der Prävention zu bremsen. Die Mitorganisatorin und Aktivistin Neubauer sagte im Deutschlandfunk, die Klimakrise sei die Existenzfrage unserer Zeit. Es sei verantwortungslos, dass die
Regierung den eigenen Handlungsspielraum kleinrede. Eine Mehrheit der Deutschen stehe dahinter, dass der Klimaschutz vorangebracht werde.
Diese Nachricht wurde am 14.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.