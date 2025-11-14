Klimaschutz
Fridays for Future ruft zu Klimaprotesten auf - Neubauer: "Klimakrise ist Existenzfrage unserer Zeit"

Die Protestbewegung "Fridays for Future" will heute wieder vielerorts für mehr Klimaschutz demonstrieren.

    Mehrere Demonstranten bei einer Fridays For Future Demo,. Sie halten Schilder hoch. Auf einem ist zu lesen: "Eine Welt für Alle".
    Fridays for Future ruft regelmäßig zu Klimademonstrationen auf. (IMAGO / IPON )
    Allein in Deutschland sind nach eigenen Angaben Aktionen in mehr als 70 Städten geplant. Hinzu kommen Veranstaltungen in anderen Ländern.
    "Fridays for Future" wirft der Bundesregierung vor, bei der Prävention zu bremsen. Die Mitorganisatorin und Aktivistin Neubauer sagte im Deutschlandfunk, die Klimakrise sei die Existenzfrage unserer Zeit. Es sei verantwortungslos, dass die
    Regierung den eigenen Handlungsspielraum kleinrede. Eine Mehrheit der Deutschen stehe dahinter, dass der Klimaschutz vorangebracht werde.
    Diese Nachricht wurde am 14.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.