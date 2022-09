Klimaschutzbewegung

"Fridays for Future" ruft zu weltweiten Demonstrationen auf

Die Klimaschutzbewegung Fridays For Future hat für heute zu weltweiten Demonstrationen aufgerufen. Allein in Deutschland soll es Proteste in mehr als 270 Städten geben. Das vor allem von jungen Menschen getragene Protestnetzwerk fordert unter anderem die Einrichtung eines staatlichen Sondervermögens für Klimaschutz in Höhe von hundert Milliarden Euro.

23.09.2022