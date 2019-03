In Hamburg werden heute Tausende Jugendliche zu einer Demonstratoin für mehr Klimaschutz erwartet.

Die Kundgebung ist Teil der Initiative "Fridays for Future". Unter diesem Motto boykottieren Schüler jeden Freitag in mehreren europäischen Städten den Unterricht, um ihrer Forderung nach einer zielstrebigeren Klimapolitik Nachdruck zu verleihen. Initiatorin ist die schwedische Schülerin Greta Thunberg. Sie hat schon mehrfach an Protesten in anderen Ländern teilgenommen und kommt heute nach Hamburg. Bei der Abschlusskundgebung will sie eine Rede halten.