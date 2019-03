Weltweit wollen Schüler morgen während ihrer Schulzeit für den Klimaschutz auf die Straße gehen.

Damit erreicht die Bewegung "Fridays for Future" ihren vorläufigen Höhepunkt. Laut den Organisatoren sind rund 1.660 Kundgebungen in 105 Ländern geplant. In Deutschland wollen Schüler an etwa 200 Orten demonstrieren. Allein in Berlin werden 10.000 Teilnehmerh erwartet. Vorbild für sie ist die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg, die seit Monaten mit Aktionen und öffentlichen Auftritten internationale Aufmerksamkeit erlangt hat.



Bereits seit Wochen gehen Schüler jeden Freitag auf die Straße. Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzlerin Merkel begrüßten die Proteste. Zuletzt bekamen sie auch von rund 12.000 Wissenschaftler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz Unterstützung. Die Anliegen der jungen Menschen seien berechtigt und gut begründet, heißt es im Aufruf der Gruppierung "Scientists4Future".

Kritik wegen Schulpflicht

Zugleich gibt es Kritik, weil die Proteste in die Schulzeit fallen. Bundeswirtschaftsminister Altmaier (CDU) forderte die Schüler auf, ihre Aktionen in die Freizeit zu verlegen. Bundesbildungsministerin Karliczek (CDU) reagierte ebenfalls ablehnend unter Hinweis auf die Schulpflicht.



FDP-Chef Lindner sprach den Schülern ausreichendes Wissen beim Thema Klima ab. Von Kindern und Jugendlichen könne man nicht erwarten, dass sie bereits alle globalen Zusammenhänge, das technisch Sinnvolle und das ökonomisch Machbare sehen, sagte er und fügte hinzu: "Das ist eine Sache für Profis."