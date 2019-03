Die Schülerdemos für mehr Klimawandel bekommen offenbar Rückendeckung von hunderten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.

Bislang hätten mehr als 700 Forschende eine Petition unterschrieben, berichtet der Berliner Tagesspiegel. Darin fordern sie Achtung und Unterstützung für die Schülerschaft, die seit Wochen unter dem Stichwort "Fridays For Future" aktiv ist. Deren Anliegen seien berechtigt und gut begründet, heiße es. Die derzeitigen Maßnahmen zum Klima-, Arten-, Wald-, Meeres- und Bodenschutz reichten bei Weitem nicht aus. Die Petition solle am 12. März der Öffentlichkeit vorgestellt werden.



Hinter der Aktion steht den Angaben zufolge eine Initiative mit Namen "Scientists for Future", die sich auf Twitter selbst als Graswurzel-Bewegung von 20 bis 50 Personen ohne Organisation im Hintergrund bezeichnet. Am kommenden Donnerstag soll demnach der Aufruf für eine Unterschriften-Sammlung offiziell erfolgen.