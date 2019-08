Die Fridays-for-Future-Bewegung hat zum Abschluss ihres Sommerkongresses in Dortmund eine positive Bilanz gezogen.

Einer der Organisatoren sagte, man habe sich in den vier Tagen sehr gut vernetzt. Nun seien motivierte Menschen zu weiteren Klimastreiks bereit - und dazu, in Deutschland Politik zu bewegen. An dem Kongress mit Workshops und Podien nahmen den Veranstaltern zufolge 1.700 Menschen teil. Prominente Gäste waren der Chef der sogenannten Wirtschaftsweisen, Schmidt, sowie der Arzt und Kabarettist von Hirschhausen.



Die Aktivisten riefen für den 20. September zur nächsten internationalen Kundgebung unter dem Motto auf. An diesem Tag will auch das Klimakabinett der Bundesregierung konkrete Beschlüsse zum Klimaschutz fassen.