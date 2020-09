In vielen deutschen Städten sind tausende vor allem junge Menschen für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen.

Die Kundgebungen sind Teil eines internationalen Aktionstages, hinter dem vor allem die "Fridays for Future"-Bewegung steht. Die Demonstrationen finden unter anderem in Berlin, Hamburg und Köln statt. Die Polizei teilte in mehreren Städten mit, dass die Menschen die Corona-Regeln beachten und Masken tragen. In Köln sprachen die Veranstalter zuletzt von 7.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Am Brandenburger Tor in Berlin lag die Zahl laut Polizei bis zum Mittag in einem niedrigen vierstelligen Bereich.



Im Ausland gibt es ebenfalls zahlreiche Proteste. Demonstrationen werden neben Australien und Japan auch aus Bangladesch gemeldet. Vor dem schwedischen Parlament in Stockholm protestierte die Aktivistin Greta Thunberg - wegen der Corona-Auflagen allerdings nur mit rund 20 Personen.

