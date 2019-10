Die Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" und die Gruppe "Extinction Rebellion" haben neue Aktionen angekündigt. "Fridays for Future" ruft für den 29. November zu einem weiteren weltweiten Protesttag auf. Wenige Tage später beginnt in Chile die UNO-Klimakonferenz.

In einem Offenen Brief reagierte "Fridays for Future" auch auf das von der Bundesregierung verabredete Klimapaket. Es handle sich um eine politische Bankrotterklärung. Der Wunsch hunderttausender junger Menschen nach einer lebenswerten Zukunft und Weckrufe aus der Wissenschaft würden weiterhin ignoriert.

Blockaden in Berlin angekündigt

Auch die Bewegung "Extinction Rebellion" erhöht den Druck auf die Politik. Sie hat in Berlin zu einer Woche des zivilen Ungehorsams aufgerufen. Ab kommendem Montag sollen Straßen und Plätze blockiert werden. Auch weltweit sind Proteste angekündigt. Geplant sind nach Angaben von "Extinction Rebellion" über zwei Wochen Aktionen zivilen Ungehorsams vor allem in Städten in Europa, Nordamerika und Australien, aber auch in Argentinien, Südafrika und Indien.



Bekannt geworden war die Bewegung durch Blockadeaktionen in London. Dort brachten die Teilnehmer teilweise den Verkehr zum Erliegen. Unterstützung bekommt "Extinction Rebellion" von Kulturschaffenden. Nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" haben etwa 90 Prominente einen Offenen Brief an die Bundesregierung unterzeichnet. Darin erklären sie sich mit den Zielen und Protestformen der Bewegung solidarisch.