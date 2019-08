Der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Bsirske, hat die rund zwei Millionen Mitglieder dazu aufgerufen, sich Ende September an den Protesten der "Fridays-For-Future"-Bewegung zu beteiligen.

Bsirske sagte der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung", es gehe darum, Flagge zu zeigen für ein konsequenteres Handeln der Politik beim Klimaschutz. Er schlägt deshalb vor, die Klimaschutzdemonstrationen am 20. September zu unterstützen. Es werde zwar nicht jeder seine Arbeit unterbrechen können, aber wer könne, solle ausstempeln und mitmachen, fordete Bsirske.



An diesem Tag stellt das sogenannte Klimakabinett der Bundesregierung erste Ergebnisse seiner Arbeit vor. Drei Tage später veranstalten die Vereinten Nationen eine Klimakonferenz in New York. "Fridays-For-Future" hat angekündigt, an diesen Tagen mit verschiedenen Aktionen konkrete Fortschritte beim Klimaschutz fordern.