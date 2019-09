Die Organisation "Fridays for Future" hat für heute weltweit zu Protesten und Streiks für mehr Klimaschutz aufgerufen. Angekündigt sind Aktionen in gut 2.600 Städten in fast 160 Ländern. Zum Auftakt blieben in Australien mehrere zehntausend Schüler dem Unterricht fern.

Eine der größten Demonstrationen soll in New York stattfinden, wo in der kommenden Woche ein UNO-Klimagipfel beginnt. An den Protesten dort nimmt auch die schwedische Klimaschutz-Aktivistin Greta Thunberg teil.



In Deutschland sind mehr als 500 Aktionen von "Fridays for Future" angemeldet. Zahlreiche Organisationen, Unternehmen, Kirchen und Gewerkschaften unterstützen die Proteste. Die Organisatoren rechnen bundesweit mit hunderttausenden Teilnehmern. In Berlin ist eine Großdemonstration am Brandenburger Tor geplant.



Zentrale Forderung der Demonstranten ist die Einhaltung des Pariser Klimaschutzabkommens, das eine Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter vorsieht.