Klimaschützer werfen der Bundesregierung vor, den Ausbau der Windkraft zu bremsen. Einer der Sprecher der Bewegung "Fridays for Future", Grieme, sagte im Deutschlandfunk, besonders das Wirtschaftsministerium, aber auch die Große Koalition insgesamt seien dabei, die Windkraft gegen die Wand zu fahren.

Widerstände aus der Bevölkerung gegen neue Windräder halte er für hochgespielt, erklärte Grieme. In Berlin habe er noch keine Großdemonstration gegen die Windkraft gesehen, wohl aber für mehr Klimaschutz.

Vorschrift zum nächtlichen Blinken

Das Bundeskabinett befasst sich heute damit, ob Windkraftanlagen weiterhin nachts blinken müssen. Durch einer Änderung der Sicherheitsvorschriften soll das Dauerblinken weitgehend abgeschafft werden, das viele Anwohner stört.



Aus der SPD kam zuletzt die Forderung, Anwohner von Windkraftanlagen durch ein "Windbürgergeld" zu entschädigen. Der Städte- und Gemeindebund wies dies zurück und erklärte, wer mehr Klimaschutz wolle, müsse bestimmte Dinge tolerieren, und zwar entschädigungslos.

"Im eigenen Land nichts auf die Reihe bekommen"

Zum jüngsten Rückgang der CO2-Emissionen in Deutschland erklärte der "Fridays for Future"-Vertreter Grieme, dieser gehe allein auf neue Regeln der EU zurück, von denen die Bundesregierung profitiere. Für den Klimaschutz im eigenen Land habe die Regierung dagegen im vergangenen Jahr "nichts auf die Reihe bekommen". Die Proteste von Fridays for Future würden deshalb fortgesetzt: "Aufgeben ist keine Alternative, denn wir haben ja nur diesen einen Planeten."



Bundeswirtschaftsminister Altmaier hatte in der "Bild"-Zeitung erklärt, der Rückgang der Emissionen zeige, dass die Klimaschutzpolitik wirke. Seit 2005 sei die deutsche Wirtschaft um rund 25 Prozent gewachsen, dennoch seien die CO2-Emissionen in diesem Zeitraum um 13 Prozent gesunken, betonte der CDU-Politiker. Aus aktuellen Berechnungen von "Agora Energiewende" geht hervor, dass der CO2-Ausstoß bei der Stromerzeugung gesunken ist, im Verkehr aber zugenommen hat.