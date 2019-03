In Berlin haben sich tausende Schülerinnen und Schüler versammelt, um wieder für eine bessere Klimaschutzpolitik zu demonstrieren.

Nach einer Auftaktkundgebung im Invalidenpark nahe dem Bundeswirtschaftsministerium wollen sie zum Brandenburger Tor ziehen. Dort will die Schwedin Greta Thunberg, deren Proteste die Bewegung "Fridays for Future" ausgelöst hatten, am Mittag eine Rede halten. Insgesamt sind heute Kundgebungen in mehr als 20 deutschen Städten geplant. Die Veranstaltung in Berlin ist die größte.