Rheinisches Braunkohlerevier

Die Umweltaktivistin Luisa Neubauer gibt ein Interview in Lützerath. (Roberto Pfeil / dpa / Roberto Pfeil)

Die Sicherheit der Protestierenden werde unter anderem durch nächtliche Polizeiaktionen gefährdet, kritisierte Fridays for Future.

Seit gestern räumt die Polizei den Ort, in dem Klima-Aktivisten Gebäude besetzt haben oder sich in Baumhäusern aufhalten. Heute früh drangen Einsatzkräfte unter anderem in ein Gehöft ein. Des Weiteren finden der Polizei zufolge Abriss- und Baumfällarbeiten statt, die von RWE durchgeführt werden.

Wenige Kilometer von dem Gelände entfernt demonstrierten etwa 800 Menschen gegen die Räumung. Unter den Teilnehmern war auch die Fridays-for-Future-Aktivistin Neubauer.

Aachener Polizeipräsident hält Kommunikation für gelungen

Der zuständige Aachener Polizeipräsident Weinspach sagte im ZDF, die bisherige Einsatzstrategie habe Früchte getragen. So habe eine gelungene Kommunikation dazu beigetragen, dass 200 Demonstranten das Gelände freiwillig verlassen hätten.

Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Miersch verteidigte die Räumung von Lützerath als "energiepolitische Notwendigkeit". Er verwies außderdem darauf, dass Gerichtsprozesse zugunsten des Energiekonzerns RWE ausgegangen seien. "Dann gilt Recht. Das ist in einer Demokratie so", sagte Miersch im Deutschlandfunk

Miersch rief die Klimaaktivisten dazu auf, nach vorne zu schauen und bei der Durchsetzung der Erneuerbaren Energien zu helfen. Beim Ausbau der Erneuerbaren gebe es große Widerstände in der Gesellschaft. Windparks würden oft vor Ort von Initiativen bekämpft. "Deshalb brauchen wir die Power der Aktivistinnen und Aktivisten, um neue Dynamik zu erzielen", sagte Miersch. Der Sozialdemokrat sprach sich dafür aus, bestimmte Klagemöglichkeiten gegen Windkraftanlagen abzuschaffen.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.