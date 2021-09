In zahlreichen deutschen Großstädten haben Proteste der Klimaschutzbewegung Fridays for Future begonnen.

In Berlin, Hamburg, München und Köln versammelten sich Aktivisten und Unterstützer der vor allem von jungen Menschen getragenen Bewegung zu Demonstrationszügen. Damit soll zwei Tage vor der Bundestagswahl für deutlich ambitioniertere Klimaschutzbemühungen geworben werden. Die größten Kundgebungen werden in Berlin und Hamburg erwartet. Dort sind jeweils 20.000 Teilnehmer angemeldet.



Nach Angaben von Fridays for Future liefen auch Proteste in anderen Ländern an. Es ist der insgesamt achte weltweite Aktionstag seit 2019.

