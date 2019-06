"Fridays for Future"

An der Demonstration der "Fridays for Future"-Bewegung in Aachen haben sich nach Angaben der Veranstalter etwa 35.000 Menschen beteiligt.

Die Polizei nannte bisher keine genauen Zahlen. Am Mittag zog ein langer Demonstrationszug durch die Aachener Innenstadt. Auf Transparenten, in Sprechchören und in Reden forderten die Schülerinnen und Schüler eine schnelle Abschaltung der Kohlekraftwerke und mehr Engagement, um die Erderwärmung zu stoppen. Die Kundgebung verlief bisher friedlich.

Demonstranten aus vielen Ländern in Aachen

Die Organisatoren haben nach eigenen Angaben Aachen als Ort gewählt, um im Dreiländereck Deutschland, Belgien, Niederlande darauf aufmerksam zu machen, dass Klimaschutz eine globale Aufgabe ist. Nach Angaben von "Fridays for Future" handelte es sich um den ersten internationalen und zentralen Klimastreik der Bewegung. Auch die Braunkohlenkraftwerke mit dem höchsten CO2-Ausstoß in Europa und die störanfälligen belgischen Atommeilern in Tihange seien nur wenige Kilometer entfernt, hieß es. Und zum anderen sei man als Stadt im Dreiländereck der ideale Standort für eine internationale Demonstration. Laut Veranstaltern beteiligten sich Menschen aus etwa 20 Nationen an der Aktion - unter anderem aus den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Spanien, Italien, Polen und Tschechien, aber auch aus Australien, Indien und den Philippinen.

Blockaden im Braunkohlerevier

Die Demonstration in Aachen war eine von mehreren großen Protestaktionen zum Klimaschutz in dieser Woche. Aktivisten des Bündnisses "Ende Gelände" kündigten für heute erste Blockaden im rheinischen Braunkohlerevier an. Laut Organisatoren sind für das gesamte Wochenende Aktionen geplant. Die Polizei hatte den Bahnhof Viersen zwischenzeitlich gesperrt, nachdem sich rund 1.000 Demonstranten auf den Weg dorthin gemacht hatten. Man fürchtete Straftaten und gefährliche Aktionen, hieß es zur Begründung. Inzwischen ist der Bahnhof für Reisende wieder geöffnet.