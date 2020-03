Nato-Generalsekretär Stoltenberg hat die radikalislamischen Taliban in Afghanistan davor gewarnt, weitere Angriffe durchzuführen.

Der Abzug westlicher Truppen aus dem Land hänge von einer deutlichen Reduzierung der Gewalt ab, so Stoltenberg kurz vor dem Treffen der EU-Verteidigungsminister in Zagreb. Er verwies auf das zwischen der US-Regierung und den Taliban am vergangenen Wochenende unterzeichnete Friedensabkommen. Trotz der Vereinbarung waren erneut Posten der afghanischen Armee und der Polizei angegriffen worden. Mindestens 20 Menschen starben. Die US-Armee flog daraufhin einen Luftangriff auf Talibankämpfer.



Stoltenberg bezeichnete die aktuelle Lage in Afghanistan wörtlich als sehr schwierig. Bei der Suche nach einer friedlichen Lösung gebe es zu Verhandlungen mit Taliban-Vertretern aber keine Alternative.