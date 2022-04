In Erfurt haben gestern Menschen für Frieden in der Ukraine demonstriert. (Bodo Schackow/dpa)

Russland müsse alle Kampfhandlungen unverzüglich einstellen, erklärten die Internationale Liga für Menschenrechte und die Initiative "Abrüsten statt Aufrüsten" in Berlin. Mit ihrem völkerrechtswidrigen Angriff habe die russische Führung unendliches Leid über die Menschen in der Ukraine, aber auch im eigenen Land gebracht. Die Solidarität gehöre auch all den Menschen in Russland und Belarus, die trotz Verhaftungen und fortgesetzter Repressalien mutig ihre Stimme gegen den Krieg erheben. Militärische Gewalt führe für die Zivilbevölkerung zur humanitären Katastrophe.

Mit den überwiegend für morgen und Sonntag geplanten Ostermärschen wolle man ein starkes Zeichen für den Frieden setzen. Die internationale Staatengemeinschaft müsse weiter mit Hochdruck an diplomatischen Verhandlungslösungen arbeiten. Der Appell ist unter anderem vom Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Schneider, und vom Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, unterzeichnet.

