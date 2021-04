Mit Kundgebungen, Fahrraddemos und Gebeten gehen heute in zahlreichen Orten die diesjährigen Ostermärsche der Friedensbewegung zu Ende.

Unter anderem ist in Dortmund eine Abschlussveranstaltung des Ostermarsches Rhein-Ruhr geplant, der drei Tage durchs Ruhrgebiet zog. Am Fliegerhorst Büchel in der Eifel wollen Friedensgruppen gegen atomare Aufrüstung und für die Unterzeichnung des Atomwaffenverbotsvertrages durch Deutschland demonstrieren. Auch die Aktionen der Friedensbewegung sind wegen der Corona-Pandemie stark eingeschränkt, einige wurden kurzfristig abgesagt.

