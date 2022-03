"Sound of Peace" - Kundgebung für den Frieden in Berlin am Brandenburger Tor (Joerg Carstensen/dpa)

In Berlin sind nach Angaben der Polizei rund 20.000 Menschen beim Konzert „Sound of Peace“ am Brandenburger Tor. Unter anderem treten dort Künstler wie Marius Müller-Westernhagen und Peter Maffay auf.

In Hamburg versammelten sich rund 3.000 Menschen am Jungfernstieg. Zu der Demonstration hatten die Jugendorganisationen der Parteien, die Klimabewegung Fridays for Future und die ukrainische Diaspora aufgerufen. Auch in München, Dresden und Mainz waren Friedenskundgebungen angesetzt.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.