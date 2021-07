Die SPD-Innenpolitikerin Vogt setzt sich dafür ein, dass es verboten wird, Autos wie Polizeifahrzeuge zu gestalten.

Anlass ist der Einsatz eines solchen Fahrzeugs aus dem Kreis der "Querdenken"-Bewegung im Katastrophengebiet an der Ahr. Nach Angaben der Polizei hatte der Wagen über Lautsprecher Falschmeldungen verbreitet.



Vogt sagte t-online, sie wolle eine Schutzregelung zügig auf den Weg bringen. Sie werde dies in der heutigen Sondersitzung des Innenausschusses thematisieren, sagte die innenpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. Nötig seien rechtliche Vorgaben, "die eindeutig festlegen, dass sich strafbar macht, wer täuschend ähnlich zur Polizei auftritt". Sie denke dabei an eine Anlehnung an die Strafbarkeit der Amtsanmaßung.



Im stark von der Flutkatastrophe betroffenen Ahrweiler war in der vergangenen Woche ein Fahrzeug in der blau, silber und neongelben Gestaltung eines Polizeiwagens unterwegs, das Lautsprecherdurchsagen machte. Statt "Polizei" stand "Friedensfahrzeug" darauf. Die sogenannte Querdenker-Bewegung hat solche Fahrzeuge schon früher eingesetzt.



