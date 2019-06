Friedensforscher warnen vor einer wachsenden Bedeutung von Atomwaffen bei nationalen Sicherheits- und Militärstrategien.

Zwar habe sich die weltweite Zahl der atomaren Sprengköpfe weiter verringert, erklärte das Friedensforschungsinstitut Sipri in Stockholm. Der Abbau habe sich aber in den vergangenen Jahren entscheidend verlangsamt. Zudem seien die Regierungen aller Atommächte dabei, ihre Arsenale zu modernisieren. Eine atomwaffenfreie Welt sei weiter nicht in Sicht.



Wie aus dem Sipri-Jahresbericht hervorgeht, sank die Zahl der Atomwaffen von Anfang 2018 bis Anfang 2019 von 14.465 auf etwa 13.865. Als Grund dafür sehen die Friedensforscher vor allem, dass die USA und Russland ihre Bestände gemäß internationaler Verträge verringert haben.