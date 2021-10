Friedensforscher warnen vor einer Zunahme von Gewalt infolge ökologischer Krisen und Ressourcenknappheit.

Es gebe eine wechselseitige Beziehung zwischen Umweltkrisen und Konflikten auf der Welt, erklärte das Institut für Wirtschaft und Frieden bei der Vorstellung eines Berichts in London. So seien Länder, die mit Wasserknappheit, Überflutungen oder einer Zunahme von Stürmen und Dürren kämpften, häufiger von Konflikten betroffen. Das zeige sich etwa in Afghanistan, im Jemen und in Burkina Faso. Mit Blick auf die Ende Oktober beginnende UNO-Klimakonferenz in Glasgow forderte der Direktor des Instituts, Killela, die internationale Gemeinschaft zum Handeln auf. Ökologische Krisen müssten angegangen werden, bevor der Klimawandel sie verschärfe.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.