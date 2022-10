Eine Karte von Äthiopien, Tigray (AP/FDuckett)

Das berichtet die Nachrichtenagentur AP. Die Verhandlungen im südafrikanischen Pretoria unter Vermittlung der Afrikanischen Union begannen vergangene Woche und sollten gestern enden. Teil nehmen eine Delegation der äthiopischen Regierung und der Rebellen aus der umkämpften Region. Das Nachbarland Eritrea, dessen Truppen an der Seite des äthiopischen Militärs in Tigray kämpfen, nimmt nicht an den Gesprächen teil. Unklar ist, ob die Regierung in Asmara eine Verhandlungslösung akzeptieren würde.

Schätzungen zufolge wurden Zehntausende in dem Krieg getötet und Millionen Menschen vertrieben.

