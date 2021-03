Afghanistan hat die Rolle Katars als alleiniger Gastgeber für die Friedensgespräche mit den Taliban kritisiert.

Die Regierung in Kabul plädierte für eine Rotation des Verhandlungsorts zwischen Europa, Asien, dem Nahen Osten und Afghanistan selbt. Die Taliban hätten es zu bequem in Katar, teilte ein Sprecher mit. So habe Katar die Taliban nicht dazu aufgerufen, die Gewalt deutlich zu verringern und eine Waffenruhe zu erklären. Katar widersprach den Vorwürfen. Die Tatsache, dass Vertreter beider Seiten noch an einem Tisch säßen, zeige, dass die Verhandlungen funktionierten.



In Katar werden seit vergangenem Jahr Gespräche zwischen der afghanischen Regierung und der radikalislamischen Gruppe geführt.

