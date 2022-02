Die Offensive Russlands gegen Kiews ist nach Angaben der Ukraine wieder aufgenommen - die Soldaten stoßen nach Einschätzung der USA auf heftigen Widerstand (dpa)

Diese sollen in der Grenzregion zu Belarus am Morgen beginnen. Das melden die russische Staatsagentur Tass und die Zeitung "Ukrayinska Pravda". Grund für die Verzögerungen des Treffens, das eigentlich schon gestern beginnen sollte, sei die Logistik der ukrainischen Delegation, hieß es. Die russische Delegation habe Minsk bereits verlassen und sei zum Tagungsort gereist. Der ukrainische Präsident Selenskyj äußerte sich skeptisch. Er glaube nicht an ein Ergebnis dieses Treffens. Dennoch müsse man versuchen, die Chance zu nutzen.

Die Europäische Union setzte unterdessen Sanktionen gegen die russische Zentralbank in Kraft.

Kämpfe gehen unvermindert weiter

Ein Regierungsvertreter berichtete, dass russische Truppen am Abend die Stadt Berdjansk im Süden des Landes eroberten. Auch in Kiew wurde erneut Luftalarm ausgelöst. Im Verlauf des gestrigen Tages gab es vor allem schwere Kämpfe um die Millionenstadt Charkiw im Nordosten der Ukraine. Russische Truppen drangen zwischenzeitlich nach ukrainischen Angaben mit gepanzerten Fahrzeugen teils bis ins Zentrum der zweitgrößten Stadt des Landes vor.

Der ukrainische Generalstab spricht mittlerweile von 4.500 toten Soldaten auf Seiten Russlands. Auch Moskau räumte eigene Opfer im Krieg gegen die Ukraine ein, ohne jedoch Zahlen zu nennen.

Pentagon: Ukrainische Armee leistet Widerstand

Der Vormarsch russischer Invasionstruppen in der Ukraine wird nach Angaben des Verteidigungsministeriums der USA von heftiger Gegenwehr der Ukrainer gebremst. Die Armee leiste erbitterten Widerstand, teilte das Pentagon mit. Man beobachte zudem Treibstoff- und Logistikengpässe bei den russischen Truppen. Diese hätte anscheinend nicht mit dem aktuellen Ausmaß des Widerstands gerechnet. Das US-Verteidigungsministerium rechnet jedoch damit, dass die russischen Streitkräfte sich anpassen werden. Man schätze, dass erst zwei Drittel der für die Invasion an der Grenze zusammengezogenen Kampfkräfte in der Ukraine im Einsatz seien.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.