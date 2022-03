Häuserblock und Autos in Mariupol nach einem Beschuss russischer Truppen am 27. März 2022 - der Bürgermeister warnt vor einer humanitären Katastrophe. (pa/AA/Leon Klein)

Die Ukraine habe ein Treffen der beiden Staatsoberhäupter vorgeschlagen, Russland habe dies jedoch abgelehnt mit der Begründung, ein möglicher Friedensvertragsentwurf müsse noch genauer ausgearbeitet werden.

Selenskyj: "Wir glauben niemandem, keiner einzigen schönen Phrase"

Der ukrainische Präsident Selenskyj bezweifelt, dass sich die russischen Streitkräfte aus der Umgebung der Hauptstadt Kiew und aus dem Norden des Landes zurückziehen. Selenskyj sprach am Abend per Vdiebotschaft von Lippenbekenntnissten. Er schenke der russischen Zusage einer Reduktion der militärischen Aktivitäten keinen Glauben. Die russischen Streitkräfte gruppierten sich nur um, damit sie im Osten des Landes stärker angreifen können. Trotz der Ankündigung Russlands wurde der Beschuss in der Nacht fortgesetzt.

Unterdessen kündigte das russische Verteidigungsministerium eine Feuerpause für die südukrainische Hafenstadt Mariupol an. Diese werde um 10 Uhr Ortszeit am Vormittag in Kraft treten und solle die Möglichkeit schaffen, Zivilisten über einen sicheren Weg aus der belagerten Stadt herauszuholen. Das Flüchtlingsholfswerk der Vereinten Nationen solle dies beaufsichtigen und begleiten, hieß es in der Erklärung aus Moskau weiter. Der humanitäre Korridor soll demnach über die unter russischer Kontrolle stehende Stadt Berdjansk nach Saporischschja führen.

US-Regierung: Russland hat kleinen Teil der Truppen rund um Kiew abgezogen

Nach Darstellung des US-Verteidigungsministeriums hat das russische Militär zudem damit begonnen, einen kleinen Teil seiner Truppen rund um die ukrainische Hauptstadt Kiew abzuziehen. Einige dieser Soldaten seien nach Belarus verlagert worden, so Pentagon-Sprecher Kirby.

Nach Gesprächen mit der Ukraine hatte Russland zugesagt, seine Kampfhandlungen bei Kiew und Tschernihiw zu reduzieren. Unterdessen haben die Vereinten Nationen angekündigt, dass eine Kommission untersuchen soll, ob es bereits Kriegsverbrechen in der Ukraine gegeben hat.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.