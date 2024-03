Demonstrationen

Ostermarsch an Karfreitag in Chemnitz (IMAGO / HärtelPRESS)

Angekündigt sind rund 70 Veranstaltungen unter anderem in München, Leipzig, Stuttgart, Köln und Bremen. In Berlin steht die Kundgebung unter dem Motto "Kriegstüchtig - nie wieder". Die Teilnehmer dürften dabei einen Waffenstillstand und Friedensverhandlungen für die Ukraine sowie den Gazastreifen fordern. Gestern gab es Aktionen im münsterländischen Gronau. Dort zogen Teilnehmer der Ostermärsche zur bundesweit einzigen Urananreicherungsanlage. In Gütersloh fand eine Kundgebung am ehemaligen Militärflughafen statt. Im sächsischen Chemnitz versammelten sich nach Angaben der Veranstalter rund 250 Menschen.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.