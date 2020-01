Der türkische Präsident Erdogan wird am Sonntag zu einer Friedenskonferenz für Libyen nach Berlin kommen.

Begleitet werde er vom russischen Präsidenten Putin und von Italiens Regierungschef Conte, teilte das Präsidialamt in Ankara mit. Die Türkei setze alles daran, um aus der vorläufigen Waffenruhe in Libyen eine dauerhafte zu machen, hieß es weiter. Von Seiten der Bundesregierung gibt es noch keine Bestätigung für den Termin einer Libyen-Konferenz. Regierungssprecher Seibert erklärte lediglich, die Planungen stünden vor dem Abschluss. Die Konferenz werde im Januar stattfinden.



In Moskau verhandeln die Konfliktparteien derzeit über konkrete Bedingungen eines dauerhaften Waffenstillstandes. Medienberichten zufolge ist unklar, ob dabei die rivalisierenden Führungen Libyens - Ministerpräsident Sarradsch und der Kommandeur der libyschen Nationalarmee Haftar - direkt miteinander sprechen. An den Konsultationen nehmen unter anderen die Außenminister der Türkei und Russlands - Cavusoglu und Lawrow - teil.