Für Sonntag wird in Berlin und vielen anderen Städten mit größeren Protesten gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine gerechnet (Archivbild vom 22.2., Kundgebung vor der russischen Botschaft in Berlin). (Paul Zinken/dpa)

Zu dem Bündnis gehören etwa der Deutsche Gewerkschaftsbund und Verdi, die Umweltschutzorganisation BUND, die Flüchtlingshilfsorganisation Seebrücke und die linke Initiative Attac. Bei der Polizei angemeldet sind 20.000 Teilnehmer.

Auch in vielen anderen deutschen Städten sind in den kommenden Tagen Proteste gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine geplant. Die beiden großen Kirchen in Deutschland riefen für Sonntag zu Friedensgebeten auf. In Köln soll am Rosenmontag statt einer Feier im Fußballstadion eine Friedenskundgebung an mehreren Orten in der Stadt veranstaltet werden.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.