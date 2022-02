Für Sonntag wird in Berlin und vielen anderen Städten mit größeren Protesten gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine gerechnet (Archivbild vom 22.2., Kundgebung vor der russischen Botschaft in Berlin). (Paul Zinken/dpa)

Ein breites Bündnis von Organisationen ruft zur Teilnahme auf, darunter der Deutsche Gewerkschaftsbund und Verdi, Umweltschutzorganisationen und Kirchen. Bei der Polizei angemeldet sind 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Auch gestern gingen zahlreiche Menschen in deutschen Städten gegen den Einmarsch Russlands in die Ukraine auf die Straße. In München waren es nach Angaben der Polizei 5.000, in Düsseldorf knapp 4.000.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.