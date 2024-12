Katholische Kirche

An vergangenen Wochenende ist das Friedenslicht in vielen katholischen Kirchen in Deutschland weiterverteilt worden. Die Flamme wurde am Samstag im oberösterreichischen Christkindl, der Partnerstadt Betlehems, entzündet und nach einer ökumenischen Feier in Wien an Pfadfinderdelegationen aus 20 Ländern Europas und Amerikas verteilt. Diese bringen das Licht dann in ihre Heimatländer.