Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Bundesentwicklungsminister Müller sprach im DLF von einer großartigen Entscheidung. Nach Ansicht von UNO-Generalsekretär Guterres steht das Progamm auch für Solidarität, die beispielsweise im Kampf gegen die Corona-Pandemie gebraucht werde.

Die Vorsitzende des nowegischen Nobelkomitees, Reiss-Andersen, sagte in Oslo, in der Corona-Pandemie sei die Zahl der Hungernden stark gestiegen. Bis es einen Impfstoff gebe, sei Nahrung der beste Impfstoff gegen Chaos. In der Begründung hieß es, man zeichne die UNO-Organisation aus für ihren Einsatz gegen den Hunger und für ihre Beiträge dazu, in Konfliktregionen bessere Bedingungen für Frieden zu schaffen.

Freude über den Preis

Der Leiter des Welternährungsprogramms, Beasley, bezeichnete den Friedensnobelpreis für seine Organisation als bewegende Anerkennung. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen riskierten jeden Tag ihr Leben, um fast 100 Millionen hungernde Kinder, Frauen und Männer in der Welt mit Essen und Hilfe zu unterstützen, hieß es in einer Erklärung. Das WFP unterstütze Menschen, deren Leben oft brutal von Instabilität, Unsicherheit und Konflikt auseinandergerissen worden sei. Das Nobelkomitee habe diese Personen in den Mittelpunkt der globalen Aufmerksamkeit gerückt, betonte Beasley.



Auch UNO-Generalsekretär Guterres begrüßte die Vergabe des Friedensnobelpreises an das Welternährungsprogramm. Er sagte in New York, die Frauen und Männer des WFP versorgten unter großen Gefahren Menschen in Konflikt- und Katastrophengebieten. Das Welternährungsprogramm stehe aber auch für Solidarität, betonte Guterres. Diese werde gebraucht, um die Corona-Pandemie zu bekämpfen und anderen globalen Herausforderungen, wie etwa dem Klimawandel, begegnen zu können.



Die Bundesregierung erklärte, die Arbeit des WFP sei in den schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie besonders verdienstvoll. Entwicklungsminister Müller wies darauf hin, dass ohne die Hilfe des Programms weltweit 20 bis 50 Millionen Menschen nicht überleben könnten. Grundsätzlich sei es ein Skandal, dass die Welt das Problem des Hungers noch nicht in den Griff bekommen habe, sagte der CSU-Politiker dem Deutschlandfunk. Man habe heutzutage das Wissen und die Technik dazu. Es fehle aber der entschiedene politische Wille.

Hilfe für 97 Millionen Menschen

Die Unterorganisation der Vereinten Nationen erreichte nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr 97 Millionen Menschen in 88 Ländern. 15 Milliarden Lebensmittelrationen seien verteilt worden. Zwei Drittel der Hilfsprogramme würden in von Konflikten betroffenen Ländern umgesetzt, dazu zähle etwa der von Bürgerkriegen zerrüttete Staat Südsudan.



Das Welternährungsprogramm finanziert sich ausschließlich auf der Basis freiwilliger Zuwendungen. Im vergangenen Jahr sei die bisherige Rekordsumme von acht Milliarden US-Dollar (6,78 Milliarden Euro) zusammengekommen. Deutschland ist nach Angaben von Außenminister Maas zweitgrößter Geber.



Der Friedensnobelpreis ehrt dem Willen des Stifters Alfred Nobel zufolge Verdienste um Völkerverständigung, Abrüstung und Frieden. Überreicht wird die Auszeichnung am Todestag Nobels, dem 10. Dezember. Im vergangenen Jahr erhielt den Preis Äthiopiens Ministerpräsident Ahmed Ali für den Friedensschluss mit Eritrea zu schaffen.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.