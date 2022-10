Mitglieder der ukrainischen Menschenrechtsorganisation "Center for Civil Liberties" feiern in Kiew die angekündigte Verleihung des Friedensobelpreises. (Efrem Lukatsky / AP / dpa)

Die diesjährigen Preisträger repräsentierten die Zivilgesellschaft in ihren Heimatländern, sagte die Vorsitzende des Komitees, Berit Reiss-Andersen, bei der Preisbekanntgabe. Sie setzten sich seit vielen Jahren für den Schutz der Grundrechte der Bürger und das Recht ein, Machthabende zu kritisieren. Sie hätten einen "außergewöhnlichen Beitrag" geleistet, um Kriegsverbrechen, Menschenrechtsverletzungen und Machtmissbrauch zu dokumentieren. Durch ihren konsequenten Einsatz für menschliche Werte, Antimilitarismus und Rechtsgrundsätze hätten die diesjährigen Preisträger Alfred Nobels Vision von Frieden und Brüderlichkeit zwischen den Völkern wiederbelebt und geehrt - eine Vision, die die Welt heute am dringendsten brauche, sagte Reiss-Andersen.

Bjaljatzki im Gefängnis

Bjaljatzki ist derzeit in Belarus wegen des Vorwurfs des Steuerbetrugs inhaftiert. Reiss-Andersen forderte die Behörden zur Freilassung auf. "Wir hoffen inständig, dass das geschehen wird und dass er nach Oslo kommen kann, um seine Ehrung entgegen zu nehmen", sagte die Vorsitzende des Nobelkomitees.

Bjaljatzki gründete die Organisation Viasna, die sich gegen die Folter von politischen Gefangenen einsetzt. Er habe sein Leben der Förderung von Demokratie und einer friedlichen Entwicklung gewidmet, sagte Reiss-Andersen.

Die russische Organisation Memorial werde für ihr Engagement gegen Militarismus und für ihren Einsatz für Menschenrechte ausgezeichnet. Memorial wurde 1986 gegründet mit dem Ziel, dass die Opfer des kommunistischen Regimes in der Sowjetunion nicht in Vergessenheit geraten. Mit den Jahren entwickelte sie sich immer mehr zu einer klassischen Menschenrechtsorganisation, die die Zustände in Russland kritisierte. Im vergangenen Jahr wurde die Organisation verboten.

Das ebenfalls ausgezeichnete Center for Civil Liberties habe zur Stärkung der ukrainischen Zivilgesellschaft beigetragen, sagte Reiss-Andersen. Nach Beginn des russischen Angriffskrieges hätten die Menschenrechtler Kriegsverbrechen gegen die Bevölkerung dokumentiert.

Preisträger "überglücklich"

Die Mitgründerin der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial, Gannuschkina, äußerte sich "überglücklich" über die Auszeichnung. Sie sagte in Moskau, der Friedensnobelpreis sei auch eine Anerkennung für diejenigen Menschen in Russland, die den furchtbaren Krieg gegen die Ukraine nicht unterstützten. Die Frau des inhaftierten belarussischen Menschenrechtsaktivisten Ales Bjaljatzki erklärte, die Auszeichnung für ihren Mann sei völlig unerwartet gekommen. Das ukrainische "Zentrum für bürgerliche Freiheiten" twitterte, die Wahl erfülle die Organisation mit großem Stolz.

Zustimmung von der EU

Bundesaußenministein Baerbock twitterte, die Auszeichnung ehre all jene, die mit enormen Mut und unter hohem Risiko für ihre Rechte und ihre Freiheit kämpften. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte, die Geehrten zeigten die wahre Kraft der Zivilgesellschaft im Kampf für Demokratie.

Der Friedensnobelpreis ist mit 10 Millionen Kronen (rund 920.000 Euro) dotiert. Er ist eine der renommiertesten Auszeichnungen weltweit. Benannt sind die Nobelpreise nach dem schwedischen Chemiker und Erfinder Alfred Nobel (1833-1896). Im vergangenen Jahr ging der Preis an die Philippinerin Maria Ressa und den Russen Dmitri Muratow. Die beiden Journalisten wurden für ihren Einsatz für die Meinungsfreiheit ausgezeichnet.

Anders als die übrigen Nobelpreise wird die Auszeichnung für Frieden nicht in Schweden, sondern in Norwegen vergeben. Seit Montag wurden in Stockholm die Preisträger in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie und Literatur verkündet. Zum Abschluss der Nobelpreis-Woche folgt am Montag noch die an die Hauptpreise angegliederte Auszeichnung für Wirtschaft. Alle Preise werden aber am 10. Dezember überreicht, dem Todestag von Alfred Nobel.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.