Bundesentwicklungsminister Müller hat die angekündigte Auszeichnung des Welternährungsprogramms der UNO mit dem Friedensnobelpreis gelobt.

Im Deutschlandfunk sagte der CSU-Politiker, ohne die Hilfe des WFP würden weltweit 20, 30 oder 50 Millionen Menschen nicht überleben. Müller fügte hinzu, es sei ein Skandal, dass man das Hungerproblem nicht in den Griff bekomme. Eine Welt ohne Hunger sei heute möglich. Man verfüge über das Wissen und die Technologien dazu. Der Planet könne zehn Milliarden Menschen ernähren. Es fehle aber am entschiedenen politischen Willen.



Das norwegische Nobelkomitee hatte gestern in Oslo erklärt, die weltgrößte humanitäre Organisation versorge fast 100 Millionen Menschen und trage wesentlich zur Schaffung von Frieden in Konfliktregionen bei. WFP-Exekutivdirektor Beasley nannte die Auszeichnung eine bewegende Anerkennung. Er verwies auf die rund 17.000 Beschäftigten seiner Organisation und betonte, sie arbeiteten unter schwierigsten Bedingungen an Orten, an denen Kriege und Klimaextreme herrschten.

