Norwegisches Nobelkomitee

Die Organisation habe sich seit ihrer Gründung für Demokratie und Menschenrechte in der Ukraine eingesetzt und nach Beginn des russischen Angriffskrieges Kriegsverbrechen gegen die Bevölkerung dokumentiert, erklärte das Nobelkomitee in Oslo. Die russische Organisation "Memorial" werde unter anderem für ihr Engagement gegen Militarismus ausgezeichnet. Der in Belarus inhaftierte Menschenrechtsaktivist Bjaljatzki habe sein Leben der Demokratie in seinem Land gewidmet. Alle drei Preisträger leisteten damit einen außergewöhnlichen Beitrag dazu, Kriegsverbrechen, Menschenrechtsverletzungen und Machtmissbrauch zu dokumentieren, hieß es.

Der Friedensnobelpreis wird als einziger Nobelpreis nicht im schwedischen Stockholm, sondern in der norwegischen Hauptstadt Oslo verliehen. Im vergangenen Jahr ging der Preis an die Philippinerin Maria Ressa und den Russen Dmitri Muratow. Die beiden Journalisten wurden für ihren Einsatz für Meinungsfreiheit ausgezeichnet.

