Menschenrechtler aus Osteuropa

Verleihung des Friedensnobelpreises 2022 in Oslo (IMAGO / TT / IMAGO / Rodrigo Freitas)

In Oslo ist der diesjährige Friedensnobelpreis an Menschenrechtler aus Belarus, Russland und der Ukraine übergeben worden. Ausgezeichnet wurden der inhaftierte belarussische Menschenrechtler Ales Bjaljazki, die russische Menschenrechtsorganisation Memorial und das Zentrum für Bürgerfreiheiten in der Ukraine. In der Begründung des Nobelkomitees hatte es geheißen, alle drei hätten außergewöhnliche Anstrengungen unternommen, um Kriegsverbrechen, Menschenrechtsverstöße und Machtmissbrauch zu dokumentieren.

Der Vorsitzende von Memorial International, Ratschinski, bezeichnete in seiner Rede die russische Militäroffensive in der Ukraine als "verrückten und kriminellen Angriffskrieg". Unter Präsident Putin werde Widerstand dagegen als Faschismus gebrandmarkt. Dies diene "der ideologischen Rechtfertigung" für den Krieg gegen das Nachbarland. Ratschinskis Organisation ist in Russland inzwischen verboten.

"Putin will abhängige Diktatur aus der Ukraine machen"

Der inhaftierte belarussische Menschenrechtler Bjalzaki wurde von seiner Frau Natalja Pintschuk vertreten. Auch sie kritisierte Putin und warf ihm vor, aus der Ukraine eine abhängige Diktatur nach dem Vorbild von Belarus machen zu wollen. Dort werde die Stimme des unterdrückten Volkes ignoriert und missachtet. Pinchuk sagte, sie spreche im Namen ihres Mannes. Er habe den Preis Millionen belarussischer Bürger gewidmet, die aufgestanden seien und sich für ihre Bürgerrechte eingesetzt hätten. Der Preis unterstreiche die dramatische Situation in ihrem Land. Belarussische Polizisten hatten Beljazki im Juli 2021 festgenommen. Der 60-Jährige hatte das Menschenrechtszentrum Wjasna gegründet und während der Massenproteste nach der Präsidentenwahl 2020 wiederholt Kritik am Regime geübt. Hunderttausende Belarussen gingen damals wegen vermeintlich gefälschter Wahlergebnisse gegen Machthaber Lukaschenko auf die Straßen.

Am Nachmittag sollen in Stockholm ebenfalls die Nobelpreise für Literatur, Medizin, Chemie, Physik und Wirtschaft vom schwedischen König Carl Gustaf überreicht werden.

Diese Nachricht wurde am 10.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.