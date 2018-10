Der mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete kongolesische Arzt Mukwege widmet die Auszeichnung den von Gewalt betroffenen Frauen in der Welt.

Mukwege sagte, damit werde ihnen zugehört und Gleichgültigkeit zurückgewiesen. Er hoffe, dass die Welt nicht länger zögere, um Schritte gegen die Gewalt zu unternehmen. Mukwege sowie die irakische Menschenrechtsaktivistin Murad wurden für ihren Einsatz gegen sexuelle Gewalt als Waffe in Kriegen und bewaffneten Konflikten ausgezeichnet, wie das norwegische Nobelkomitee gestern in Oslo mitteilte.



UNO-Generalsekretär Guterres lobte den mutigen Einsatz beider Preisträger und erklärte, die Vereinten Nationen würden ihre Arbeit unterstützen. Sexuelle Gewalt gegen Frauen in Konflikten sei eine Bedrohung für den Frieden.