Es fehlen mir eigentlich die Worte, um das zu beschreiben, womit Denis Mukwege sich täglich auseinandersetzt. Frauen, denen nach einer Vergewaltigung in die Vagina geschossen wurde. Junge Mädchen, denen Bajonette in den Unterleib gestoßen wurden. Teenager, über die ganze Horden von Männern hergefallen sind. Sie wollen das nicht hören? Schon die Beschreibung dieser Gräueltaten ist kaum auszuhalten. Wie es sein muss, sie am eigenen Leib zu erfahren, übersteigt meine Vorstellungskraft.

Vergewaltigung seit langem als Kriegswaffe

Denis Mukwege selbst sagt, das ist nicht Vergewaltigung, das ist Terror. Der Arzt behandelt in seiner Klinik im Osten des Kongo seit rund 20 Jahren die Opfer dieser grausamen Taten. In der Region wird Vergewaltigung seit langem als Kriegswaffe eingesetzt. Es gibt Gebiete, in denen kaum eine Frau nicht vergewaltigt wurde. Der neue Friedensnobelpreisträger hat in den vergangenen Jahren fast 50.000 dieser Opfer behandelt. Er rekonstruiert ihre Geschlechtsorgane, versucht, ihre Verletzungen zu heilen und ihnen so etwas Würde wiederzugeben.

Der Mut der Opfer

Dafür bekommt er die Auszeichnung zu Recht. Auch, weil er unermüdlich weitermacht, obwohl sein eigenes Leben schon bedroht wurde. Noch mehr hätten die Auszeichnung aber die Frauen verdient, die diese unglaubliche Gewalt im Kongo erfahren. Die trotzdem in die Dörfer zurückkehren, ihre Kinder erziehen, die Familie versorgen. Darum ist es gut, dass neben Mukwege auch Nadia Murad den Friedensnobelpreis bekommt. Die 25-jährige Jesidin aus dem Nordirak ist selbst ein Opfer. Sie überlebte drei Monate in der Gefangenschaft der IS-Miliz. Sie wurde vergewaltigt, bis sie bewusstlos war. Ausgepeitscht und gefoltert, bis sie endlich fliehen konnte.

Auszeichnung und Mahnung

Von ihrer neuen Heimat in Deutschland aus engagiert sie sich als Sonderbotschafterin der Vereinten Nationen für Opfer des Menschenhandels. Sie setzt sich für die Aufarbeitung der Verbrechen der IS-Schergen ein, die in den vergangenen Jahren tausende jesidische Frauen und Mädchen systematisch verschleppt und vergewaltigt haben. Irgendwo hat Nadia Murad die Kraft zum Weitermachen gefunden – genau wie viele andere Frauen weltweit. Im Kongo, im Irak, in Afghanistan, im Sudan, in Nigeria und in anderen Ländern. Der Preis für Denis Mukwege und Nadia Murad sollte stellvertretend als Auszeichnung für all diese Opfer gesehen werden. Und als Mahnung, dass wir bei den unvorstellbaren Grausamkeiten nicht so schnell weggucken sollten. Auch wenn es kaum auszuhalten ist.