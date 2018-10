Die Organisation Terre des Femmes hofft, dass die Wahl der diesjährigen Friedensnobelpreisträger zu einer weltweiten Diskussion über Frauenrechte führt.

Die Vorstandsvorsitzende Kosack sagte im Deutschlandfunk, Kriegswaffen wie Gas würden geächtet, sexualisierte Gewalt an Frauen aber bisher nicht, obwohl diese in Konflikten ebenfalls gezielt als Waffe eingesetzt werde. Das müsse sich ändern. Kosack lobte deshalb die Entscheidung des norwegischen Nobelkomitees, in diesem Jahr den kongolesischen Arzt Denis Mukwege und die irakische Menschenrechtsaktivistin Nadia Murad mit dem Friedensnobelpreis zu ehren. Beide engagieren sich für Frauen, die sexuelle Gewalt erlebt haben.



Laut Kosack muss sich in vielen Gesellschaften das Frauenbild ändern, um gegen sexualierte Gewalt als Kriegswaffe vorzugehen. Bisher werde das Frauenbild oft von Männern definiert, in deren Augen eine geschändete Frau nicht mehr gesellschaftsfähig sei, betonte die Vorstandsvorsitzende von Terre des Femmes. Sexualisierte Gewalt müsse als Verbrechen gegen die Menschlichkeit bestraft und geahndet werden.



Der Friedensnobelpreis wird am 10. Dezember in Oslo verliehen.