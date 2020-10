UNO-Generalsekretär Guterres hat die Vergabe des Friedensnobelpreises an das Welternährungsprogramm begrüßt.

Guterres sagte in New York, die Frauen und Männer des WFP versorgten unter großen Gefahren Menschen in Konflikt- und Katastrophengebieten. Das Welternährungsprogramm stehe aber auch für Solidarität. Diese werde gebraucht, um die Corona-Pandemie zu bekämpfen und anderen globalen Herausforderungen, wie etwa dem Klimawandel, begegnen zu können.



Zuvor hatte das norwegische Nobelkomitee bekannt gegeben, dass das Welternährungsprogramm mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wird. In der Begründung hieß es, man würdige den Einsatz der UNO-Organisation gegen den Hunger und für ihren Beitrag, in Konfliktregionen bessere Bedingungen für Frieden zu schaffen.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.