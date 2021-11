Nach Ansicht des diesjährigen Friedensnobelpreisträgers Dmitri Muratow geht in Russland die größte Gefahr für Journalisten vom Staat aus.

Das zeigten Beispiele von Recherche-Portalen, gegen die es Strafverfahren gebe und die zu "unerwünschten Organisationen" erklärt worden seien, sagte der Chefredakteur der Zeitung "Nowaja Gaseta" im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks. Trotz dieser schweren Bedingungen seien viele junge Menschen bereit, für unabhängige Medien zu arbeiten. Ihr wichtigstes Motiv sei, dass es in Russland besser werde, sagte Muratow.



Er wird in diesem Jahr gemeinsam mit der philippinischen Journalistin Maria Ressa mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Damit werden ihre Bemühungen um die Wahrung der Meinungsfreiheit gewürdigt. Die Preisverleihung ist am 10. Dezember in Oslo.



