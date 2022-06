Der Arzt Denis Mukwege behandelt Vergewaltigungsopfer in der Demokratischen Republik Kongo. (AFP / VIRGINIE LEFOUR)

Er sehe in den Angriffen in seinem Land keinen Unterschied zum Angriff der Ukraine, sagte Mukwege bei einem Empfang des belgischen Königspaares in seiner Klinik in Bukavu im Osten der Demokratischen Republik Kongo. Die Bevölkerung fühle sich immer mehr diskriminiert. Belgien sei in der Lage, sich in der EU und bei den Vereinten Nationen für den Kongo einzusetzen.

Mukwege beschuldigte besonders die Rebellengruppe M23, sexuelle Gewalt einzusetzen. Die Gruppe hat in den vergangenen Monaten wieder verstärkt zivile und militärische Einrichtungen im Ostkongo angegriffen. Zehntausende Menschen flohen vor der Gewalt. Die Demokratische Republik Kongo wirft dem Nachbarland Ruanda vor, die M23-Rebellen zu unterstützen.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.