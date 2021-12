Die Journalisten Maria Ressa von den Philippinen und Dmitri Muratow aus Russland bekommen heute den Friedensnobelpresi überreicht (Archivbilder). (AP)

Dabei richteten die neuen Preisträger aus Russland und den Philippinen eindringliche Appelle an die Welt, Journalisten besser zu schützen und gemeinsam für Pressefreiheit und verlässliche Informationen einzustehen. Journalisten hätten die klare Mission, zwischen Fakten und Fiktion zu unterscheiden, sagte Muratow in seiner Nobelrede. Ressa betonte, was in den Sozialen Medien passiere, bleibe nicht in den Sozialen Medien. Online-Gewalt sei Gesalt in der echten Welt.

