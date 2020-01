Angesichts der Klimakrise, weltweiter sozialer Ungerechtigkeit und des technologischen Wandels hat Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus den wirtschaftlichen und politischen Eliten Untätigkeit vorgeworfen.

"Wir tun mehr schlechte als gute Dinge", sagte Yunus auf der Innovationskonferenz DLD in München. Alle wüssten, dass man nicht mehr viel Zeit habe. Und trotz dieses Wissens verändere sich nichts, kritisierte Yunus. Neben den katastrophalen Folgen der Erderwärmung gelte das auch für die soziale Ungerechtigkeit weltweit. "Es ist eine tickende Zeitbombe, sozial, politisch, wirtschaftlich. Es kann so nicht weitergehen", sagte Yunus.



Der Ökonom forderte ein komplettes Umsteuern auch in der Wirtschaft. "Das Finanzsystem ist auf eine sehr lustige Weise organisiert: Sie geben das Geld nur denen, die schon viel Geld haben." Wenn man vorschlage, denjenigen Geld zu geben, die keines haben, "lachen sie nur". Niemand dürfe ausgeschlossen werden, betonte Yunus. "Sie sagen, die Menschen sind nicht kreditwürdig. Wollt Ihr mich veräppeln? Die Banken sind nicht Menschen-würdig."



Yunus ist Gründer der Bank Grameen, die Mikrokredite an meist arme Frauen vergibt. Dafür bekam der Wirtschaftsforscher 2006 den Friedensnobelpreis.