Malala Yousafzai solidarisiert sich mit den Frauen im Iran. (AP / Seth Wenig)

Kein Staat und kein Individuum habe das Recht vorzuschreiben, wie eine Frau mit ihrem Körper umzugehen und was für Kleidung sie zu tragen habe. Wörtlich sagte Malala Yousafzai : "We are with you" - wir sind an eurer Seite. Sie betonte, man werde alles dafür tun, um ihre Bewegung am Leben zu erhalten. Alle Menschen außerhalb des Irans sollten ihre Unterstützung für die Frauen im Iran und ihren Kampf um die Freiheit zum Ausdruck bringen.

"Zan, Zendeghi, Azadi" - Frau, Leben, Freiheit

Die Botschaft endet mit den Worten "Zan, Zendeghi, Azadi“ - Frau, Leben, Freiheit - dem wohl bekanntesten Slogan der Proteste im Iran. Zu hören in Malala Yousafzais Botschaft ist auch das Lied "Baray-e" des iranischen Sängers Shervin Hajipour. In dem Song, der binnen kürzester Zeit 40 Millionen Mal angeklickt wurde, geht es um die Missstände im Iran, aber auch um die Sehnsucht und die Hoffnungen der Menschen dort. Das Lied gilt inzwischen als inoffizielle Hymne der Proteste.

Proteste seit Mitte September

Die Proteste im Iran begannen Mitte September. Auslöser war der ungeklärte Tod einer jungen Kurdin nach ihrer Festnahme durch die Sittenpolizei. Die Proteste richten sich nicht mehr nur gegen den Kopftuchzwang in der Islamischen Republik, sondern gegen das iranische Regime insgesamt. Auch Arbeiter in der wichtigen Öl- und Gasindustrie sowie die Händler in den Basaren haben schon gestreikt. An Universitäten finden ebenfalls regelmäßig Proteste statt. Das Regime wirft dem Ausland und vor allem den USA und Israel vor, die Proteste zu befeuern und zu orchestrieren.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.