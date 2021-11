Die mit dem Friedensnobelpreis geehrte Journalistin Maria Ressa darf nicht nach Oslo reisen (Archivbild) (Everett Collection)

Es bestehe keine Notwendigkeit für Ressa, die Auszeichnung persönlich entgegenzunehmen, zitieren Medien Generalanwalt Calida. Bei der Journalistin bestehe ein Fluchtrisiko. Anfang Oktober hatte das Nobelkomitee Ressa gemeinsam mit dem russischen Journalisten Dmitri Muratow den diesjährigen Friedensnobelpreis zuerkannt. Die 58-Jährige hatte beim Berufungsgericht beantragt, zur Preisverleihung am 10. Dezember in die norwegische Hauptstadt reisen zu dürfen. Derzeit hält sie sich zu einer Vortragsreihe in den USA auf und ist lediglich gegen Kaution auf freiem Fuß. Wegen Verleumdung drohen Ressa bis zu sechs Jahre Haft.

