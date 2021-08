Der von der Bundesregierung geplante Große Zapfenstreich zum Ende des Afghanistan-Einsatzes sollte nach Auffassung mehrerer Friedensorganisationen abgesagt werden.

Diese Form der Würdigung sei angesichts der zahllosen Opfer, der getöteten Bundeswehrsoldaten und der Lage in Afghanistan völlig unangemessen, heißt es in dem Appell an Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer, den 24 Organisationen mittragen. Ursprünglich war der Große Zapfenstreich für den 31. August in Berlin geplant, wurde mittlerweile jedoch auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Einen neuen Termin gibt es noch nicht.



Die Friedensorganisationen fordern darüber hinaus, nicht nur den aktuellen Zapfenstreich, sondern das Ritual generell abzuschaffen. Die Kritik beziehe sich vor allem auf den inhaltlichen Kern des Großen Zapfenstreichs mit einem Gebet an die Macht der Liebe Jesu. Die Intonierung dieses Gebetes mit paralleler Präsentation der Gewehre sei eine nicht hinnehmbare Verletzung der religiösen Gefühle der Soldatinnen und Soldaten, erklären die Unterzeichner des Appells.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.