Friedenspreis an Dangarembga

Die simbabwische Autorin Tsitsi Dangarembga ist in Frankfurt mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet worden. Die Verleihung wurde von einem Auftritt der Grünen-Ratsfrau Mirrianne Mahn unterbrochen. Die schwarze Politikerin kritisierte die Präsenz rechter Verlage auf der Buchmesse.

Tsitsi Dangarembga nahm den mit 25.000 Euro dotierten Friedenspreis in der Frankfurter Paulskirche entgegen. In ihrer Dankesrede forderte die 62-Jährige eine neue Art der Aufklärung. Die Erkenntnisse der vergangenen Jahre reichten nicht aus und hätten uns nicht gerettet. Dangarembga bezog ihre Äußerung nicht nur auf die Geschichte kolonialer Gewalt, sondern auch auf gesellschaftliche Probleme und Herausforderungen des Klimawandels.

"Eine der wichtigsten Stimmen des afrikanischen Kontinents"

Laudatorin Auma Obama betonte, Dangarembga fühle sich in der Verantwortung, Veränderung voranzutreiben. Als Aktivistin sei sie zu einer der wichtigsten Stimmen des afrikanischen Kontinents geworden. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels würdigte seinerseits Dangarembgas besondere Gabe, als Autorin und Filmemacherin die Menschen "zu bewegen und aufzurütteln". Er verleiht den Friedenspreis seit 1950.



Zu Beginn der Veranstaltung rückte die Frankfurter Grünen-Abgeordnete Mahn die Debatte um die Präsenz rechter Verlage bei der Buchmesse in den Mittelpunkt. Die schwarze Politikerin war ungeplant neben den Frankfurter Bürgermeister Feldmann ans Rednerpult getreten, nachdem dieser in seiner Rede erklärt hatte, es sei schlimm zu lesen, dass Autorinnen Angst hätten, nach Frankfurt zu fahren, weil sie dort auf rechtsradikale Verlage und Autoren treffen könnten.

"Rechtsradikale Ideologien sind keine Meinungsfreiheit"

Mahn entgegnete, rechtsradikale Ideologien seien keine Meinungsfreiheit. Wenn man auf der Buchmesse dulde, dass Rechtsradikale eine Plattform bekämen, beteilige man sich aktiv am nächsten Hanau. In der hessischen Stadt hatte ein Deutscher im vergangenen Jahr aus rassistischen Motiven neun Menschen getötet.



Der Frankfurter Bürgermeister Feldmann nannte die Intervention Mahns mutig.



