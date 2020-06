Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geht in diesem Jahr an den indischen Wirtschaftswissenschaftler und Philosophen Amartya Sen. Der Stiftungsrat des Börsenvereins teilte mit, Sen habe sich seit Jahrzehnten als Vordenker mit Fragen der globalen Gerechtigkeit auseinandergesetzt.

Gesellschaftlichen Wohlstand nicht allein am Wirtschaftswachstum zu messen, sondern immer auch an den Entwicklungsmöglichkeiten für die Schwächsten, gehöre dabei zu seinen wichtigsten Forderungen.



Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels ist mit 25.000 Euro dotiert und wird am 18. Oktober in der Frankfurter Paulskirche verliehen. Mit der Auszeichnung werden Persönlichkeiten geehrt, die in Literatur, Wissenschaft oder Kunst zur Verwirklichung des Friedensgedankens beigetragen haben. Im letzten Jahr war der brasilianische Fotograf und Umweltschützer Sebastiao Salgado ausgezeichnet worden.